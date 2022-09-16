Игнатьев объяснил, почему «Краснодар» правильно делает, публично критикуя судей

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о том, что «Краснодар» часто критикует решения арбитров в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Меня не удивляет позиция «Краснодара». Там работают профессионалы, которые отслеживают ситуацию и борются за свою команду. Какие-то решения судей их не устраивают. Другое дело, что есть компетентные органы, которые их разбирают. Они аргументированно объясняют, допустил рефери ошибки или нет. По встрече с ЦСКА всё было чётко и по пунктам разобрано», — рассказал Игнатьев в интервью RT.

Он добавил, что в российском судейском корпусе всё же есть проблемы.

«Это нормальная ситуация, поскольку мы знаем: в нашем судейском корпусе далеко не всё благополучно. Люди реально совершают помарки — это жизнь, но они влияют на клубы. Люди банально теряют работу после поражений. А ведь идёт борьба за существование. За тем же «Краснодаром» стоит огромная армия болельщиков. Клуб тратит большие деньги на развитие и имеет право возмущаться, раз у других не хватает смелости», — добавил Игнатьев.

Ранее Игорь Колыванов прокомментировал ситуацию «Краснодара» с жалобами на судейство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.