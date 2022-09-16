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Колыванов: не могу сказать, что «Краснодар» в текущем сезоне засуживают

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Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал ситуацию «Краснодара» с жалобами на судейство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
Колыванов: не могу сказать, что «Краснодар» в текущем сезоне засуживают

«На судейство жалуется не только «Краснодар». Когда одной из команд не нравится работа рефери, разумеется, высказывается недовольство. Проблемы всегда были и есть, и не только у южан. Видимо, их задевает, что какие-то решения были приняты неправильно. Поэтому клуб делает всё от него зависящее, чтобы выступить против произвола. Поверьте мне, ошибки допускают все. Есть компетентные органы, которые разбирают все спорные эпизоды. Но я не могу сказать, что конкретно «Краснодар» в текущем сезоне засуживают. Понятное дело, в каждой команде хотят, чтобы против неё совершали как можно меньше помарок. Но еженедельно появляются новые поводы для недовольства», — заявил Колыванов в интервью RT.

Ранее в «Краснодаре» объявили бойкот «Матч ТВ» из-за дисквалификации Джона Кордобы.

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