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Sky Sport Italia: Аллегри не грозит увольнение из «Ювентуса», несмотря на два поражения в ЛЧ

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«Ювентус» не планирует увольнять Массимилиано Аллегри с поста главного тренера туринской команды.
Sky Sport Italia: Аллегри не грозит увольнение из «Ювентуса», несмотря на два поражения в ЛЧ
  • Gettyimages.ru

В клубе разочарованы и обеспокоены результатами команды. В частности, руководство взволновано тем, что «Ювентус» снова проиграл, забив первым. Несмотря на неудачи бьянконери, вопрос об увольнении Аллегри с поста тренера не стоит, сообщает Sky Sport Italia.

14 сентября итальянский клуб уступил «Бенфике» (1:2) во втором раунде группового этапа Лиги чемпионов. В первом туре туринская команда потерпела поражение от ПСЖ (1:2).

«Ювентус» (десять очков) занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидирует в Серии А Наполи (14).

Ранее сообщалось, что бразильский защитник «Ювентуса» Данило может продлить контракт с туринским клубом.

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