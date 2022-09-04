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Источник: «Ювентус» начал переговоры с защитником Данило о продлении контракта

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31-летний бразильский защитник «Ювентуса» Данило может продлить контракт с туринским клубом.
Источник: «Ювентус» начал переговоры с защитником Данило о продлении контракта
  • Gettyimages.ru
  • © Emilio Andreoli

Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

Уточняется, что туринцы хотят продлить соглашение с защитником до 2025 года.

31-летний Данило известен по выступлениям за «Сантос», «Порту», «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити». С 2019 года он защищает цвета «Ювентуса», за который провёл 114 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» арендовал полузащитника «Ювентуса» Артура.

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