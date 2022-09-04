Источник: «Ювентус» начал переговоры с защитником Данило о продлении контракта
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Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.
Уточняется, что туринцы хотят продлить соглашение с защитником до 2025 года.
31-летний Данило известен по выступлениям за «Сантос», «Порту», «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити». С 2019 года он защищает цвета «Ювентуса», за который провёл 114 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» арендовал полузащитника «Ювентуса» Артура.