Пиняев рассказал, почему отказался от вызова в молодёжную сборную России

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев объяснил, почему не поехал на сбор молодёжной национальной команды России.

«Всегда хочется представлять свою сборную. Очень благодарен за то, что меня вызвали. Но я не хочу ехать на полноги, потому что сейчас нахожусь не в самом оптимальном состоянии», — приводит слова Пиняева Metaratings.

Он также заявил, что лучше не выходить из цикла и провести лишние тренировки с клубом и набрать лучшие кондиции, чтобы в будущем помочь молодёжной национальной команде.

Напомним, что 29 августа футболист провёл первое полноценное занятие за самарский клуб. В июле у футболиста диагностировали пневмоторакс.

Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, почему клуб не отпустил Пиняева в молодёжную сборную России.