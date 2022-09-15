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Пиняев рассказал, почему отказался от вызова в молодёжную сборную России

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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев объяснил, почему не поехал на сбор молодёжной национальной команды России.
Пиняев рассказал, почему отказался от вызова в молодёжную сборную России
  • РИА Новости

«Всегда хочется представлять свою сборную. Очень благодарен за то, что меня вызвали. Но я не хочу ехать на полноги, потому что сейчас нахожусь не в самом оптимальном состоянии», — приводит слова Пиняева Metaratings.

Он также заявил, что лучше не выходить из цикла и провести лишние тренировки с клубом и набрать лучшие кондиции, чтобы в будущем помочь молодёжной национальной команде.

Напомним, что 29 августа футболист провёл первое полноценное занятие за самарский клуб. В июле у футболиста диагностировали пневмоторакс.

Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, почему клуб не отпустил Пиняева в молодёжную сборную России.

 

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