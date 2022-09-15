Пиняев рассказал, почему отказался от вызова в молодёжную сборную России
- РИА Новости
«Всегда хочется представлять свою сборную. Очень благодарен за то, что меня вызвали. Но я не хочу ехать на полноги, потому что сейчас нахожусь не в самом оптимальном состоянии», — приводит слова Пиняева Metaratings.
Он также заявил, что лучше не выходить из цикла и провести лишние тренировки с клубом и набрать лучшие кондиции, чтобы в будущем помочь молодёжной национальной команде.
Напомним, что 29 августа футболист провёл первое полноценное занятие за самарский клуб. В июле у футболиста диагностировали пневмоторакс.
Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, почему клуб не отпустил Пиняева в молодёжную сборную России.