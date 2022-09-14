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В «Крыльях» объяснили, почему приняли решение не отпускать Пиняева в молодёжную сборную

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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, почему клуб не отпустил Сергея Пиняева в молодёжную сборную России.
В «Крыльях» объяснили, почему приняли решение не отпускать Пиняева в молодёжную сборную
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Мы общались с Михаилом Галактионовым и совместно пришли к решению, что будет целесообразно, чтобы этот сбор Сергей остался в «Крыльях» и набрал оптимальную форму», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

Напомним, что 29 августа футболист провёл первое полноценное занятие за самарский клуб. В июле у футболиста диагностировали пневмоторакс.

Ранее в «Крыльях Советов» сообщили, что Пиняев будет в заявке на матч с ЦСКА.

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