В «Крыльях» объяснили, почему приняли решение не отпускать Пиняева в молодёжную сборную

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, почему клуб не отпустил Сергея Пиняева в молодёжную сборную России.

«Мы общались с Михаилом Галактионовым и совместно пришли к решению, что будет целесообразно, чтобы этот сбор Сергей остался в «Крыльях» и набрал оптимальную форму», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

Напомним, что 29 августа футболист провёл первое полноценное занятие за самарский клуб. В июле у футболиста диагностировали пневмоторакс.

Ранее в «Крыльях Советов» сообщили, что Пиняев будет в заявке на матч с ЦСКА.