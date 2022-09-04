В «Крыльях Советов» сообщили, что Пиняев будет в заявке на матч с ЦСКА

В пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали, что полузащитник Сергей Пиняев будет присутствовать в заявке на матч восьмого тура с московским ЦСКА.

«Да, Пиняев будет в заявке на матч с ЦСКА. Он готовился, тренировался в общей группе. Сможет ли он выйти на поле? Только к тренеру вопрос», — приводит слова пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

29 августа футболист провёл первое полноценное занятие за самарский клуб. В июле у футболиста диагностировали пневмоторакс.

Матч восьмого тура «Крылья Советов» — ЦСКА пройдёт на поле стадиона «Солидарность Арена» 4 сентября. Игра начнётся в 15:00 мск.

Ранее полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал информацию о возможном переходе в московский «Спартак» в летнее трансферное окно.