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В «Крыльях Советов» сообщили, что Пиняев будет в заявке на матч с ЦСКА

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В пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали, что полузащитник Сергей Пиняев будет присутствовать в заявке на матч восьмого тура с московским ЦСКА.
В «Крыльях Советов» сообщили, что Пиняев будет в заявке на матч с ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Да, Пиняев будет в заявке на матч с ЦСКА. Он готовился, тренировался в общей группе. Сможет ли он выйти на поле? Только к тренеру вопрос», — приводит слова пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

29 августа футболист провёл первое полноценное занятие за самарский клуб. В июле у футболиста диагностировали пневмоторакс.

Матч восьмого тура «Крылья Советов» — ЦСКА пройдёт на поле стадиона «Солидарность Арена» 4 сентября. Игра начнётся в 15:00 мск.

Ранее полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал информацию о возможном переходе в московский «Спартак» в летнее трансферное окно.

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