В «Крыльях Советов» сообщили, что Пиняев будет в заявке на матч с ЦСКА
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«Да, Пиняев будет в заявке на матч с ЦСКА. Он готовился, тренировался в общей группе. Сможет ли он выйти на поле? Только к тренеру вопрос», — приводит слова пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».
29 августа футболист провёл первое полноценное занятие за самарский клуб. В июле у футболиста диагностировали пневмоторакс.
Матч восьмого тура «Крылья Советов» — ЦСКА пройдёт на поле стадиона «Солидарность Арена» 4 сентября. Игра начнётся в 15:00 мск.
Ранее полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал информацию о возможном переходе в московский «Спартак» в летнее трансферное окно.