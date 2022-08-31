Ежов заявил, что у него не было предложения о переходе в «Спартак»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал информацию о возможном переходе в московский «Спартак» в летнее трансферное окно.

«Кто-то что-то сказал — и это разлетелось. Нет смысла обращать на это внимание. Я не знаю, приходили ли в «Крылья» документы из «Спартака». Поэтому ничего не могу вам сказать, правда это или нет», — цитирует Ежова «Чемпионат».

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил интерес к футболистам самарских «Крыльев Советов» — защитнику Юрию Горшкову и полузащитнику Роману Ежову. Красно-белые попросили самарский клуб уточнить стоимость игроков.

Позже СМИ сообщили, что «Спартак» заморозил продление контракта Александра Селихова и трансферы Горшкова и Ежова.

Ранее сообщалось, что попавший в сферу интересов «Спартака» Ежов пропустит игру «Крыльев» с «Факелом».