Ежов заявил, что у него не было предложения о переходе в «Спартак»
- РИА Новости
«Кто-то что-то сказал — и это разлетелось. Нет смысла обращать на это внимание. Я не знаю, приходили ли в «Крылья» документы из «Спартака». Поэтому ничего не могу вам сказать, правда это или нет», — цитирует Ежова «Чемпионат».
Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил интерес к футболистам самарских «Крыльев Советов» — защитнику Юрию Горшкову и полузащитнику Роману Ежову. Красно-белые попросили самарский клуб уточнить стоимость игроков.
Позже СМИ сообщили, что «Спартак» заморозил продление контракта Александра Селихова и трансферы Горшкова и Ежова.
Ранее сообщалось, что попавший в сферу интересов «Спартака» Ежов пропустит игру «Крыльев» с «Факелом».