СЭ: «Спартак» заморозил продление контракта Селихова и трансферы Горшкова и Ежова

В московском «Спартаке» рассказали о ситуации с контрактом голкипера столичной команды Александра Селихова.

Руководство десятикратных чемпионов России временно заморозило продление трудового соглашения с Селиховым и покупку футболистов самарских «Крыльев Советов» Юрия Горшкова и Романа Ежова, сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом уточняется, что процесс продления контракта Селихова и покупка футболистов из Самары были практически завершены.

Соглашение с 28-летним голкипером истекает в конце 2022 года. Селихов в сезоне-2022/23 принял участие в семи матчах.

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил, что красно-белые попросили уточнить стоимость Ежова и защитника Горшкова.

Ранее сообщалось, что попавший в сферу интересов «Спартака» Ежов пропустит игру «Крыльев» с «Факелом».











