Мележиков: «Спартак» направил в «Крылья Советов» запрос по Горшкову и Ежову
- РИА Новости
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«В данном случае мы просто обозначили интерес к Горшкову и Ежову, как можем сделать это в отношении и многих других. Написали в «Крылья Советов», попросили уточнить стоимость, но это не значит, что мы переходим к каким-то переговорам», — цитирует Мележикова РИА Новости.
По его словам, «Спартак» пока не получил от «Крыльев» официального ответа. Мележиков дал понять, что руководство столичного клуба пока не обсуждало возможный трансфер футболистов с главным тренером Гильермо Абаскалем.
В сезоне-2022/23 Ежов провёл четыре матча за самарский клуб, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Горшков сыграл за «Крылья» 31 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее Ненад Портега, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона, выразил недовольство игровым временем своего клиента.