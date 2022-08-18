военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мележиков: «Спартак» направил в «Крылья Советов» запрос по Горшкову и Ежову

Короткая ссылка
Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил интерес к футболистам самарских «Крыльев Советов»: защитнику Юрию Горшкову и полузащитнику Роману Ежову.
Мележиков: «Спартак» направил в «Крылья Советов» запрос по Горшкову и Ежову
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«В данном случае мы просто обозначили интерес к Горшкову и Ежову, как можем сделать это в отношении и многих других. Написали в «Крылья Советов», попросили уточнить стоимость, но это не значит, что мы переходим к каким-то переговорам», — цитирует Мележикова РИА Новости.

По его словам, «Спартак» пока не получил от «Крыльев» официального ответа. Мележиков дал понять, что руководство столичного клуба пока не обсуждало возможный трансфер футболистов с главным тренером Гильермо Абаскалем.

В сезоне-2022/23 Ежов провёл четыре матча за самарский клуб, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Горшков сыграл за «Крылья» 31 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Ненад Портега, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона, выразил недовольство игровым временем своего клиента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить