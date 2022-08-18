Мележиков: «Спартак» направил в «Крылья Советов» запрос по Горшкову и Ежову

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил интерес к футболистам самарских «Крыльев Советов»: защитнику Юрию Горшкову и полузащитнику Роману Ежову.

«В данном случае мы просто обозначили интерес к Горшкову и Ежову, как можем сделать это в отношении и многих других. Написали в «Крылья Советов», попросили уточнить стоимость, но это не значит, что мы переходим к каким-то переговорам», — цитирует Мележикова РИА Новости.

По его словам, «Спартак» пока не получил от «Крыльев» официального ответа. Мележиков дал понять, что руководство столичного клуба пока не обсуждало возможный трансфер футболистов с главным тренером Гильермо Абаскалем.

В сезоне-2022/23 Ежов провёл четыре матча за самарский клуб, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Горшков сыграл за «Крылья» 31 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Ненад Портега, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона, выразил недовольство игровым временем своего клиента.



