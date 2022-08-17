Агент Николсона заявил, что игрок разочарован игровым временем в «Спартаке»

Ненад Портега, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона, высказал недовольство игровым временем своего клиента.

«Ситуация с игровым временем Шамара в «Спартаке» действительно не очень хорошая на данный момент ни для клуба, ни для игрока. Конечно, он и мы очень этим разочарованы. Но это профессиональный спорт», — приводит слова Портеги «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что они ежедневно ведут обсуждения с руководством московской команды для поиска оптимального решения. По его словам, Николсон заслуживает больше игрового времени, чем десять минут.

Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Портега прокомментировал информацию о переговорах с «Галатасараем» о возможном трансфере Николсона.