Попавший в сферу интересов «Спартака» Ежов пропустит игру «Крыльев» с «Факелом»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов после интереса со стороны московского «Спартака» не попал в заявку на матч шестого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».

РИА Новости

© Максим Богодвид