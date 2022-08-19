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Попавший в сферу интересов «Спартака» Ежов пропустит игру «Крыльев» с «Факелом»

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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов после интереса со стороны московского «Спартака» не попал в заявку на матч шестого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».
Попавший в сферу интересов «Спартака» Ежов пропустит игру «Крыльев» с «Факелом»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«У Романа небольшая травма, мы решили им не рисковать. Впереди много игр», — цитирует главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина пресс-служба команды.

Накануне генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил, что красно-белые попросили уточнить стоимость Ежова и защитника Юрия Горшкова.

При этом Горшков числится в стартовом составе матча «Крыльев Советов» — «Факел» (19 августа). 

Ранее Ненад Портега, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона, выразил недовольство игровым временем своего клиента.


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