Медведева: фигурное катание — один из самых популярных видов спорта в России

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сравнила популярность футбола и фигурного катания в России.

«Что популярнее в России, фигурное катание или футбол? Я приверженец своего вида спорта, поэтому буду топить за фигурное катание. Это один из самых популярных видов спорта», — цитирует Медведеву Sport24.

22-летняя фигуристка в последний раз выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Тогда она стала пятой в короткой программе на чемпионате России, но затем снялась с национального первенства из-за сломанного ботинка.

Ранее сообщалось, что Медведева войдёт в состав жюри проекта «Новые танцы».