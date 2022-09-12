Гол Абрахама помог «Роме» обыграть «Эмполи»

«Рома» в гостях одержала победу над «Эмполи» в шестом туре чемпионата Италии.

Игра прошла на стадионе «Карло Кастеллани» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Жозе Моуринью.

У «Ромы» отличились Пауло Дибала (17-я минута) и Терри Абрахам (71-я). У «Эмполи» мяч забил Филиппо Бандинелли (43-я).

«Рома» (13 очков) занимает пятое место в Серии А. «Эмполи» (четыре) расположился на 16-й позиции.

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