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Гол Абрахама помог «Роме» обыграть «Эмполи»

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«Рома» в гостях одержала победу над «Эмполи» в шестом туре чемпионата Италии.

Игра прошла на стадионе «Карло Кастеллани» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Жозе Моуринью.

У «Ромы» отличились Пауло Дибала (17-я минута) и Терри Абрахам (71-я). У «Эмполи» мяч забил Филиппо Бандинелли (43-я).

«Рома» (13 очков) занимает пятое место в Серии А. «Эмполи» (четыре) расположился на 16-й позиции.

Ранее легендарный футболист итальянской «Ромы» Франческо Тотти рассказал о расставании с моделью Илари Блази после 20 лет совместной жизни.

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