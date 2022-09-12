Тотти рассказал, как развод с женой привёл его к депрессии

Легендарный футболист итальянской «Ромы» Франческо Тотти рассказал о расставании с моделью Илари Блази после 20 лет совместной жизни.

«Неправда, что я изменил ей первым. В сентябре прошлого года до меня стали доходить слухи: «Послушай, у Илари есть другой. И даже не один». Я не изменял ей за 20 лет отношений, как и она мне. Я посмотрел в её телефон и увидел, что существует третий человек, который был посредником между Илари и другим мужчиной. Были доказательства. Факты. И это привело меня к депрессии», — приводит слова Тотти Corriere dello Sera.

По его словам, он боится, что ситуация дойдёт до судебного разбирательства, и очень надеется, что они смогут прийти к соглашению. По его словам, тот вечер стоил ему шести месяцев жизни.

Тотти выступал за «Рому» с 1992 по 2017 год и провёл за команду 785 матчей, в которых забил 307 мячей и отдал 197 результативных передач.

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