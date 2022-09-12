военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тотти рассказал, как развод с женой привёл его к депрессии

Короткая ссылка
Легендарный футболист итальянской «Ромы» Франческо Тотти рассказал о расставании с моделью Илари Блази после 20 лет совместной жизни.
Тотти рассказал, как развод с женой привёл его к депрессии
  • Gettyimages.ru

«Неправда, что я изменил ей первым. В сентябре прошлого года до меня стали доходить слухи: «Послушай, у Илари есть другой. И даже не один». Я не изменял ей за 20 лет отношений, как и она мне. Я посмотрел в её телефон и увидел, что существует третий человек, который был посредником между Илари и другим мужчиной. Были доказательства. Факты. И это привело меня к депрессии», — приводит слова Тотти Corriere dello Sera.

По его словам, он боится, что ситуация дойдёт до судебного разбирательства, и очень надеется, что они смогут прийти к соглашению. По его словам, тот вечер стоил ему шести месяцев жизни.

Тотти выступал за «Рому» с 1992 по 2017 год и провёл за команду 785 матчей, в которых забил 307 мячей и отдал 197 результативных передач.

Ранее жена форварда «Трактора» и двукратного обладателя Кубка Гагарина Алексея Потапова Ирина рассказала, как узнала об измене мужа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить