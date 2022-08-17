Жена хоккеиста Потапова рассказала, как поймала мужа на измене

Ирина, жена форварда «Трактора» и двукратного обладателя Кубка Гагарина Алексея Потапова, рассказала, как узнала об измене мужа.

Ирина рассказала, что она с детьми жила в Москве, а Алексей — в Челябинске. При этом супруги встречались каждые выходные.

«Во время наших визитов я начала находить в доме женские заколки, чужие женские вещи. Сразу понимаешь, что человек живёт не один. Но он до последнего это всё отрицал», — цитирует Ирина Sport24.

Она также рассказала, что долго не хотела верить очевидному.

«Это всё вскрылось, когда Алексей приехал на выходной и оставил свой планшет. Дети его взяли и случайно открыли личный дневник, в котором всё и было написано», — добавила женщина.

Напомним, что Потапов в настоящий момент находится в близких отношениях с бывшей ведущей YouTube-канала «Трактора» Алёной Гребеньковой. Пара сообщила, что ожидает ребёнка.

Ранее «Автомобилист» в овертайме переиграл «Барыс» в контрольном матче.