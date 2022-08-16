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«Автомобилист» победил «Барыс» на предсезонном турнире в Казахстане

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«Автомобилист» в овертайме переиграл «Барыс» в контрольном матче.
«Автомобилист» победил «Барыс» на предсезонном турнире в Казахстане

Игра, которая прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс Арена» и завершилась со счётом 4:3 в пользу екатеринбургской команды.

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Степан Хрипунов (на 18-й минуте), Анатолий Голышев (на 39-й и 58-й минутах) и Виктор Неучев (на 60-й минуте). У команды из Нур-Султана отличились Никита Михайлис (на 14-й минуте), Джереми Бракко (на 33-й минуте) и Энтони Луис (на 53-й минуте).

Ранее «Ак Барс» обыграл «Спартак» в контрольном матче, забросив семь шайб.

 

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