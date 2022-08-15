«Ак Барс» обыграл «Спартак» в контрольном матче, забросив семь шайб

Хоккеисты казанского «Ак Барса» и столичного «Спартака» провели второй за два дня предсезонный матч.

Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 7:4 в пользу казанской команды.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (24-я, 52-я, 60-я минуты), Никита Лямкин (26-я), Михаил Глухов (29-я), Александр Радулов (41-я) и Александр Бурмистров (50-я). У команды из Москвы дубль оформил Дмитрий Злодеев (43-я, 57-я минуты), также отметились Илья Талалуев (40-я) и Дмитрий Архипов (56-я).

Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» и завоевал Кубок Овечкина по хоккею.