военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Ак Барс» обыграл «Спартак» в контрольном матче, забросив семь шайб

Короткая ссылка
Хоккеисты казанского «Ак Барса» и столичного «Спартака» провели второй за два дня предсезонный матч.
«Ак Барс» обыграл «Спартак» в контрольном матче, забросив семь шайб
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 7:4 в пользу казанской команды.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (24-я, 52-я, 60-я минуты), Никита Лямкин (26-я), Михаил Глухов (29-я), Александр Радулов (41-я) и Александр Бурмистров (50-я). У команды из Москвы дубль оформил Дмитрий Злодеев (43-я, 57-я минуты), также отметились Илья Талалуев (40-я) и Дмитрий Архипов (56-я).

Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» и завоевал Кубок Овечкина по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить