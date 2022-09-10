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Перенёсшего инфаркт во время матча «Кадис» — «Барселона» болельщика реанимировали

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Врачам удалось стабилизировать состояние здоровья футбольного болельщика, пережившего остановку сердца во время матча пятого тура чемпионата Испании между «Кадисом» и «Барселоной».

По информации Mundo Deportivo, проходивший на стадионе «Нуэво Мирандилья» матч был приостановлен на 81-й минуте, когда одному из местных фанатов стало плохо. Впоследствии бригада врачей помогла пострадавшему прийти в себя. При этом посильную помощь оказали и один из футболистов гостей. Голкипер хозяев Херемиас Ледесма передал на трибуну медицинский набор с дефибриллятором.

Впоследствии болельщик был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось. Матч между «Кадисом» и «Барселоной» был возобновлён почти спустя 50 минут.

Ранее сообщалось, что «Барселона» разгромила «Кадис» в пятом туре испанской Примеры.

 

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