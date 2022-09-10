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«Барселона» разгромила «Кадис» в матче Примеры

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«Барселона» в гостях нанесла поражение «Кадису» в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.
«Барселона» разгромила «Кадис» в матче Примеры
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Нуэво Мирандилья» завершилась со счётом 4:0 в пользу каталонского клуба.

Мячи забили Френки де Йонг (55-я минута), Роберт Левандовски (65-я), Ансу Фати (86-я) и Усман Дембеле (90 + 2).

В самой концовке игра была прервана из-за плохого самочувствия болельщика. Главный арбитр подбежал к бровке поля, показав, что одному из фанатов на трибунах стало нехорошо. Матч остановили, болельщику оказали помощь.

Ранее «Реал» опубликовал новые данные о травме Бензема.

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