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В УЕФА заявили, что не возражают против проведения матча Россия — Босния и Герцеговина

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Эксперт по управлению национальными ассоциациями УЕФА Ян Хафнер о лица организации отреагировал на проведение товарищеского матча между Россией и Боснией.
В УЕФА заявили, что не возражают против проведения матча Россия — Босния и Герцеговина
  • Gettyimages.ru

«Мы хотели бы подтвердить, что УЕФА не возражает против проведения Футбольной федерацией Боснии и Герцеговины товарищеского матча с Российским футбольным союзом на территории РФС. Товарищеские матчи выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА. Таким образом, любое участие в товарищеском матче не влияет и не противоречит решению об отстранении российских команд от соревнований под эгидой УЕФА», — сказано в заявлении УЕФА в социальных сетях.

В заявлении также говорится, что УЕФА не будет нести ответственность в случае возникновении претензий между сторонами. В связи с этим, организация хочет, чтобы участники самостоятельно убедились, что все аспекты, связанные с охраной, должны быть учтены.

По сообщению футбольного союза Боснии и Герцеговины матч пройдёт в Санкт-петербурге 19 ноября. 

7 сентября Российский футбольный союз (РФС) анонсировал товарищеские матчи сборной России с командами Киргизии и Ирана.

Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Боснии и Герцеговины в Санкт-Петербурге.

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