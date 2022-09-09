Сёмин — о матче сборной России с Боснией и Герцеговиной: отличное решение
- РИА Новости
«Хорошо, что в ноябре сыграем дома. Нам нужны международные игры. Молодцы, что договорились. Для Карпина будет возможность посмотреть новых игроков. Отличное решение, всё замечательно. Удивляет ли меня решение Боснии и Герцеговины приехать в Россию? Это вы удивляетесь», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».
7 сентября Российский футбольный союз (РФС) анонсировал товарищеские матчи сборной России с командами Киргизии и Ирана.
Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.
Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграет товарищеский матч с национальной сборной Боснии и Герцеговины в Санкт-Петербурге.