Сёмин — о матче сборной России с Боснией и Герцеговиной: отличное решение

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Боснии и Герцеговины в Санкт-Петербурге.

«Хорошо, что в ноябре сыграем дома. Нам нужны международные игры. Молодцы, что договорились. Для Карпина будет возможность посмотреть новых игроков. Отличное решение, всё замечательно. Удивляет ли меня решение Боснии и Герцеговины приехать в Россию? Это вы удивляетесь», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

7 сентября Российский футбольный союз (РФС) анонсировал товарищеские матчи сборной России с командами Киргизии и Ирана.

Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет товарищеский матч с национальной сборной Боснии и Герцеговины в Санкт-Петербурге.