Сборная России проведёт товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной
- РИА Новости
«Принципиальная договорённость о проведении товарищеского матча со сборной Боснии и Герцеговины действительно достигнута. Вся иная информация, касающаяся этой встречи, будет опубликована дополнительно», — сообщили в РФС.
По сообщению футбольного союза Боснии и Герцеговины матч пройдёт в Санкт-петербурге 19 ноября.
7 сентября Российский футбольный союз (РФС) анонсировал товарищеские матчи сборной России с командами Киргизии и Ирана.
Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.
Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
Ранее Анзор Гаргаев, представитель Магомеда Оздоева, прокомментировал невызов своего подопечного в национальную команду на товарищеский матч с Киргизией.