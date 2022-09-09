Сборная России проведёт товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной

Сборная России сыграет товарищеский матч с национальной сборной Боснии и Герцеговины.

«Принципиальная договорённость о проведении товарищеского матча со сборной Боснии и Герцеговины действительно достигнута. Вся иная информация, касающаяся этой встречи, будет опубликована дополнительно», — сообщили в РФС.

По сообщению футбольного союза Боснии и Герцеговины матч пройдёт в Санкт-петербурге 19 ноября.

7 сентября Российский футбольный союз (РФС) анонсировал товарищеские матчи сборной России с командами Киргизии и Ирана.

Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Анзор Гаргаев, представитель Магомеда Оздоева, прокомментировал невызов своего подопечного в национальную команду на товарищеский матч с Киргизией.