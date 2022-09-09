Агент Оздоева отреагировал на невызов футболиста в сборную России на матч с Киргизией

Анзор Гаргаев, представитель Магомеда Оздоева, прокомментировал невызов своего подопечного в национальную команду на товарищеский матч с Киргизией.

«Карпин правильно сделал. Магомед — хороший футболист, который может принести пользу сборной. У него была травма. По объективным причинам он не мог играть в сборной России, когда её возглавил Карпин. Он и в «Зените» не играл. Сейчас нет большой необходимости, чтобы дёргать легионеров в сборную для игры с Киргизией», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

Он также заявил, что у футболиста нет никакого конфликта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. По его словам, Оздоев — неконфликтный человек.

7 сентября Российский футбольный союз (РФС) анонсировал товарищеские матчи сборной России с командами Киргизии и Ирана.

Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Карпин объяснил причину невызова в национальную команду Дзюбы и Оздоева.