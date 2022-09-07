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Карпин — об отсутствии Дзюбы и Оздоева в сборной России: старше 30 лет мы решили не вызывать

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил причину невызова в национальную команду Артёма Дзюбы и Магомеда Оздоева.
Карпин — об отсутствии Дзюбы и Оздоева в сборной России: старше 30 лет мы решили не вызывать
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Касательно Дзюбы и Оздоева всё то же самое. Что непонятного? Больше 30 мы решили не вызывать на этот сбор. В чём проблема?» — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

7 сентября Российский футбольный союз (РФС) анонсировал товарищеские матчи сборной России с командами Киргизии и Ирана.

Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Карпин объяснил вызов в национальную команду Александра Коваленко.

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