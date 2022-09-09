Тренер Соколовская назвала цели Кондратюка на сезон

Известный тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала о целях чемпиона Европы и России Марка Кондратюка на нынешний сезон.

«Намечаю ли какие-то задачи на сезон для Кондратюка? Каждый старт у нас в этом году должен быть праздником, вот так скажу. У Марка сейчас появилось очень много поклонников. Это не цель разве — их радовать? Тем более если образовалась возможность выступать на протяжении всего сезона в собственной стране. Сочи, Саранск, Пермь, Челябинск, Красноярск…» — сказала Соколовская в интервью RT.

Ранее Соколовская оценила спортивные качества Софии Самоделкиной.