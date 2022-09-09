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Соколовская рассказала об уникальном качестве Самоделкиной

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Известный тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская оценила спортивные качества Софии Самоделкиной.
Соколовская рассказала об уникальном качестве Самоделкиной
  • РИА Новости

«У Сони невероятный характер, она боец, причём классный. Она вообще по своей сути победитель, спортсменка до мозга костей. Поэтому я и хочу попробовать ей помочь. У неё есть ещё одно совершенно замечательное качество. Если вы заметили, она всё время забирает внимание на себя, когда катается. Не стоит над душой, не навязывает себя, но ты непроизвольно всё время следишь за ней глазами. Это большая редкость в нашем виде спорта», — сказала Соколовская в интервью RT.

Соколовская заявила, что никогда не заманивала фигуристов к себе в группу.

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