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Соколовская заявила, что никогда не заманивала фигуристов к себе в группу

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Известный тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала о взаимоотношениях со своими воспитанниками.
Соколовская заявила, что никогда не заманивала фигуристов к себе в группу
  • РИА Новости

«Знаете, я за свою жизнь не позвала к себе ни одного спортсмена. Ни намёками, никак. И если ко мне приходят, прошу подумать только об одном — о правильности этого перехода. Потому что, убегая от себя, всё равно никуда не убежишь. Вот я и даю время, чтобы человек хорошенько подумал, зачем он это делает. Мало ли, накричал на него тренер или поругались из-за чего-то. Все ругаются, даже в семье. А вот если переход осознанный и решение уже созрело, спортсмен всё равно уйдёт. Не ко мне, так к кому-то другому», — заявила Соколовская в интервью RT.

Ранее Соколовская призналась, что «обалдела» от решения Софьи Самоделкиной возобновить сотрудничество.

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