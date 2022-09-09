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Соколовская призналась, что «обалдела» от решения Самоделкиной возобновить сотрудничество

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Известный тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала, как отреагировала на приход Софьи Самоделкиной в её группу от Сергея Давыдова.
Соколовская призналась, что «обалдела» от решения Самоделкиной возобновить сотрудничество
  • РИА Новости

«Как может чувствовать себя счастливой девочка, которая попадает в пубертат? Вы про Самоделкину, которая летом перешла в мою группу от Давыдова? Ну, как-то выруливаем, хотя это непросто. Стал ли её приход в группу неожиданностью? Я обалдела, если честно. В своё время Самоделкина каталась у моей же ученицы Лилии Биктагировой, то есть я знаю её, что называется, с пелёнок. Но потом у них что-то не сложилось, и я сама рекомендовала родителям девочки пойти к Давыдову. У них очень хороший, на мой взгляд, был тандем. Но Соня захотела вернуться», — сказала Соколовская в интервью RT.

Ранее Соколовская рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

 

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