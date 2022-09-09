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Тренер Соколовская: ради личной встречи с Путиным была готова отсидеть любой карантин

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Известный тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Тренер Соколовская: ради личной встречи с Путиным была готова отсидеть любой карантин
  • РИА Новости

«Мне пришлось встречаться с Путиным на расстоянии, поскольку тренеры перед той встречей не уходили на изоляцию. Для меня, как для человека, который вырос в России, на Севере, и чувствует себя русским до мозга костей, всё это было как в сказке. Сидела в зале и думала, что ради возможности личной встречи, как это было у ребят, готова была бы любой карантин отсидеть. Это реально стоило того», — сказала Соколовская в интервью RT.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы сделать интервью с Путиным.

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