Тренер Соколовская: ради личной встречи с Путиным была готова отсидеть любой карантин

Известный тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мне пришлось встречаться с Путиным на расстоянии, поскольку тренеры перед той встречей не уходили на изоляцию. Для меня, как для человека, который вырос в России, на Севере, и чувствует себя русским до мозга костей, всё это было как в сказке. Сидела в зале и думала, что ради возможности личной встречи, как это было у ребят, готова была бы любой карантин отсидеть. Это реально стоило того», — сказала Соколовская в интервью RT.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы сделать интервью с Путиным.