«Матч ТВ»: ХК ЦСКА может обменять Федотова в СКА на Самонова

Бывший голкипер ЦСКА Иван Федотов может продолжить карьеру в петербургском СКА.

Федотов может подписать контракт с ЦСКА на несколько лет и быть обменян на Александра Самонова из СКА, сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что сделка может состояться в том случае, если «Филадельфия Флайерз» заморозит соглашение с россиянином. Тогда он станет свободным для взаимоотношений в КХЛ.

7 сентября СМИ сообщали, что вратарь Федотов подписал контракт с ЦСКА на три года. Позже в армейском клубе опровергли данную информацию.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок заключил соглашение с «Филадельфией».

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал новость, что бывший вратарь ЦСКА Федотов может вернуться в армейский клуб.