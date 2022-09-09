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«Матч ТВ»: ХК ЦСКА может обменять Федотова в СКА на Самонова

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Бывший голкипер ЦСКА Иван Федотов может продолжить карьеру в петербургском СКА.
«Матч ТВ»: ХК ЦСКА может обменять Федотова в СКА на Самонова
  • Legion-Media

Федотов может подписать контракт с ЦСКА на несколько лет и быть обменян на Александра Самонова из СКА, сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что сделка может состояться в том случае, если «Филадельфия Флайерз» заморозит соглашение с россиянином. Тогда он станет свободным для взаимоотношений в КХЛ.

7 сентября СМИ сообщали, что вратарь Федотов подписал контракт с ЦСКА на три года. Позже в армейском клубе опровергли данную информацию.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок заключил соглашение с «Филадельфией».

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал новость, что бывший вратарь ЦСКА Федотов может вернуться в армейский клуб.

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