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Левандовски признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов

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Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски стал лучшим игроком по итогам прошедших матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Левандовски признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Голосование проводилось среди болельщиков на официальном сайте УЕФА.

Второе место занял форвард «Баварии» Лерой Сане, а замкнул тройку лучших нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Левандовски оформил хет-трик в матче с «Виктория Пльзень».

Встреча в Барселоне завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля. Левандовски обогнал форварда «Реала» Карима Бензема и вышел на третье место лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави оценил хет-трик Роберта Левандовски в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА с «Виктория Пльзень».

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