Левандовски признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов
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Голосование проводилось среди болельщиков на официальном сайте УЕФА.
Второе место занял форвард «Баварии» Лерой Сане, а замкнул тройку лучших нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.
Левандовски оформил хет-трик в матче с «Виктория Пльзень».
Встреча в Барселоне завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля. Левандовски обогнал форварда «Реала» Карима Бензема и вышел на третье место лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави оценил хет-трик Роберта Левандовски в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА с «Виктория Пльзень».