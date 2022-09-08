Левандовски признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски стал лучшим игроком по итогам прошедших матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Голосование проводилось среди болельщиков на официальном сайте УЕФА.

Второе место занял форвард «Баварии» Лерой Сане, а замкнул тройку лучших нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Левандовски оформил хет-трик в матче с «Виктория Пльзень».

Встреча в Барселоне завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля. Левандовски обогнал форварда «Реала» Карима Бензема и вышел на третье место лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави оценил хет-трик Роберта Левандовски в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА с «Виктория Пльзень».