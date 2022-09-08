Хави — о Левандовски: он ненасытен

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил хет-трик Роберта Левандовски в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА с «Виктория Пльзень».

«Левандовски ненасытен. То, как он тренируется, как улучшает команду. Его скромность и напор. Дело не только в хет-трике, а в том, как он управляет игровым временем», — цитирует Хави AS.

Встреча в Барселоне завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля. Левандовски обогнал форварда «Реала» Карима Бензему и вышел на третье место лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

Ранее защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал, что хотел бы с командой выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.