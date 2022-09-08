Американский пловец Спитц рассказал, как заставил советских спортсменов отрастить усы
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«Когда я вышел из бассейна после тренировки, российский тренер спросил, не замедляют ли меня усы. Я сказал: «Нет, они отражают воду от моего рта, поэтому я побил мировой рекорд несколько недель назад. Я не сбриваю их», — приводит слова Спитца The Times.
Он также заявил, что через год с улыбкой наблюдал, что у всех советских пловцов были усы.
Спитц является первым спортсменом, завоевавшим семь золотых медалей на одних Олимпийских играх (ОИ-1972 в Мюнхене).
Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не примет участие в финальном заплыве на дистанции 100 м на спине на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта.