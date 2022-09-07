Ковтун о вызванных футболистах: Карпин хочет проверить в деле большое количество игроков

Трёхкратный чемпион в составе московского «Спартака» Юрий Ковтун оценил расширенный список игроков, которых на осенние товарищеские матчи вызвал в сборную России Валерий Карпин.

«Карпин хочет проверить в деле достаточно большое количество игроков. Тренерскому штабу интересно познакомиться с новыми футболистами. Ведь одно дело просматривать их в РПЛ, а другое — поработать лично и понять их уровень. Плюс они получат серьёзный стимул для развития. Ну а смысла рисковать легионерами сейчас просто нет. Уверен, с ними была проведена беседа. Люди больше сконцентрированы на клубах, и полная информация о них имеется. Нет смысла дёргать спортсменов. Им пришлось бы добираться в Киргизию, а значит, обязательно выпускать на поле. Представьте, если тот же Александр Головин получил бы травму», — заявил Ковтун RT.

Ранее Ковтун прокомментировал решение сборной России по футболу провести товарищеские матчи с командами Киргизии и Ирана.