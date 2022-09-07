Ковтун: двусторонку сборной России точно следует проводить только в самых безвыходных ситуациях
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«Сейчас высказывается много идей о том, как должна функционировать сборная, но качества футболистов более понятны, когда присутствует нормальный соперник, а не номинальный. Всё-таки он должен оказывать сопротивление. Мы не можем сказать, насколько серьёзную конкуренцию составит Киргизия, но двусторонку точно следует проводить только в самых безвыходных ситуациях», — заявил Ковтун RT.
Ранее Ковтун прокомментировал решение сборной России по футболу провести товарищеские матчи.