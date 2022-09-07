Ковтун: двусторонку сборной России точно следует проводить только в самых безвыходных ситуациях

Трёхкратный чемпион в составе московского «Спартака» Юрий Ковтун считает, что сборной России по футболу двусторонний матч следует проводить в безвыходных ситуациях.

«Сейчас высказывается много идей о том, как должна функционировать сборная, но качества футболистов более понятны, когда присутствует нормальный соперник, а не номинальный. Всё-таки он должен оказывать сопротивление. Мы не можем сказать, насколько серьёзную конкуренцию составит Киргизия, но двусторонку точно следует проводить только в самых безвыходных ситуациях», — заявил Ковтун RT.

Ранее Ковтун прокомментировал решение сборной России по футболу провести товарищеские матчи.