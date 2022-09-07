военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ковтун: двусторонку сборной России точно следует проводить только в самых безвыходных ситуациях

Короткая ссылка
Трёхкратный чемпион в составе московского «Спартака» Юрий Ковтун считает, что сборной России по футболу двусторонний матч следует проводить в безвыходных ситуациях.
Ковтун: двусторонку сборной России точно следует проводить только в самых безвыходных ситуациях
  • Gettyimages.ru
  • © Cocoon

«Сейчас высказывается много идей о том, как должна функционировать сборная, но качества футболистов более понятны, когда присутствует нормальный соперник, а не номинальный. Всё-таки он должен оказывать сопротивление. Мы не можем сказать, насколько серьёзную конкуренцию составит Киргизия, но двусторонку точно следует проводить только в самых безвыходных ситуациях», — заявил Ковтун RT.

Ранее Ковтун прокомментировал решение сборной России по футболу провести товарищеские матчи.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить