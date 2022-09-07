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Ковтун — о соперниках сборной России по футболу: помериться силами важно с любым коллективом

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Трёхкратный чемпион в составе московского «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал решение сборной России по футболу провести товарищеские матчи.
Ковтун — о соперниках сборной России по футболу: помериться силами важно с любым коллективом
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Thornton

«Из сложившейся ситуации нужно как-то выходить. Считаю, есть смысл собрать людей. К сожалению, соперников подобрать сейчас непросто. Но сборная России есть, она существует. Она должна собираться и играть, чтобы штаб Валерия Карпина понимал, кто и как готов, чтобы футболисты не забывали о требованиях, которые им предъявляют в национальной команде. Всё-таки с предыдущего сбора прошло достаточно много времени. Что же касается уровня оппонентов, то помериться силами важно с любым коллективом. В отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы тоже порой приходится встречаться с не самыми сильными сборными. Контрольный матч — не самый плохой вариант», — заявил Ковтун RT.

Ранее Ковтун назвал факторы, которые помешали экс-президенту клуба Леониду Федуну завоевать больше титулов со «Спартаком».

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