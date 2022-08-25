Ковтун назвал факторы, которые помешали Федуну завоевать больше титулов со «Спартаком»

Трёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Юрий Ковтун рассказал, что бывшему владельцу красно-белых Леониду Федуну помешало завоевать больше трофеев с клубом.

«Могло повлиять чрезмерное внимание к каждой ошибке, плюс одна из проблем была в делегировании обязанностей — не всегда удавалось подобрать качественных людей в руководство. Функционеры и тренеры часто менялись», — цитирует Ковтуна «Матч ТВ».

Федун 22 августа покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.

«Спартак», набравший 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как он может помочь «Спартаку» после ухода из клуба Федуна.