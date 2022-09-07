Daily Mail: Тухель получит около €15 млн после увольнения с поста главного тренера «Челси»
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Тухель получит около €15 млн в качестве компенсации за расторжение контракта с английским клубом, сообщает Daily Mail.
Уточняется, что около €2,5 миллиона получат члены тренерского штаба немецкого специалиста.
7 сентября «Челси» объявил об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.
Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов. После триумфа тренер подписал контракт с клубом до 2024 года.
В АПЛ команда после шести туров занимает шестое место, набрав десять очков.
Ранее сообщалось, что стали известны кандидаты на пост главного тренера «Челси».