Daily Mail: Тухель получит около €15 млн после увольнения с поста главного тренера «Челси»

Лондонский «Челси» отправил в отставку Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.

Тухель получит около €15 млн в качестве компенсации за расторжение контракта с английским клубом, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что около €2,5 миллиона получат члены тренерского штаба немецкого специалиста.

7 сентября «Челси» объявил об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.

Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов. После триумфа тренер подписал контракт с клубом до 2024 года.

В АПЛ команда после шести туров занимает шестое место, набрав десять очков.

Ранее сообщалось, что стали известны кандидаты на пост главного тренера «Челси».