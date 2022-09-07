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Sky Sports: стали известны кандидаты на пост главного тренера «Челси»

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«Челси» рассматривает кандидатуру Грэма Поттера на пост нового главного тренера команды.
Sky Sports: стали известны кандидаты на пост главного тренера «Челси»
  • AP
  • © Darko Bandic

В список кандидатов на пост главного тренера лондонского клуба входят бывший наставник ПСЖ Маурисио Почеттино, экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан, наставник «Брайтона» Грэм Поттер и главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт, сообщает Sky Sports.

Уточняется, что специалист «Брайтона» Поттер является приоритетным кандидатом на пост тренера лондонского клуба.

7 сентября «Челси» объявил об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.

Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов. После триумфа тренер подписал контракт с клубом до 2024 года.

В АПЛ команда после шести туров занимает шестое место, набрав десять очков.

Ранее «Челси» уступил в гостях загребскому «Динамо» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

 

 

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