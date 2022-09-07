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Экс-полузащитник «Локомотива» Тарасов: желаю Баринову сменить команду

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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о происходящем в столичном клубе.
Экс-полузащитник «Локомотива» Тарасов: желаю Баринову сменить команду
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Что говорить про «Локомотив»? На всю эту историю больно смотреть. Сейчас я больше сосредоточен на своей команде, но буквально на днях списывался с Димой Бариновым, спрашиваю: «Ну что там?». Он говорит, что опять смена власти, как в фильме. Баре желаю уехать или сменить команду, наверное. Видно, что он мучается», — цитирует Тарасова «Спорт-Экспресс».

Комппер был уволен 5 сентября в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будет заниматься главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.

Баринов является воспитанником столичного «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис прокомментировал возможный уход Томаса Цорна с поста спортивного директора «Локомотива».

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