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Канчельскис: после увольнения Цорна хуже уже точно не будет

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис прокомментировал возможный уход Томаса Цорна с поста спортивного директора «Локомотива».
Канчельскис: после увольнения Цорна хуже уже точно не будет
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Давайте подождём и посмотрим, что будет дальше с «Локомотивом» после увольнения Цорна. Хуже уже точно не будет. Увольнение Комппера? Это бардак какой-то, хаос. Как был беспорядок, так и остался, поэтому команду так лихорадит. Вся эта обстановка сказывается на игроках», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

По информации «РБ Спорт», руководство железнодорожников рассматривает в качестве замены Цорну Бориса Ротенберга — младшего.

36-летний защитник выступал за «Локомотив» с 2016 года. За всё время он провёл 17 матчей. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка, а также трижды выигрывал Кубок России.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о возможном назначении Ротенберга на пост спортивного директора «Локомотива».

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