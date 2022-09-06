Канчельскис: после увольнения Цорна хуже уже точно не будет

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис прокомментировал возможный уход Томаса Цорна с поста спортивного директора «Локомотива».

«Давайте подождём и посмотрим, что будет дальше с «Локомотивом» после увольнения Цорна. Хуже уже точно не будет. Увольнение Комппера? Это бардак какой-то, хаос. Как был беспорядок, так и остался, поэтому команду так лихорадит. Вся эта обстановка сказывается на игроках», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

По информации «РБ Спорт», руководство железнодорожников рассматривает в качестве замены Цорну Бориса Ротенберга — младшего.

36-летний защитник выступал за «Локомотив» с 2016 года. За всё время он провёл 17 матчей. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка, а также трижды выигрывал Кубок России.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о возможном назначении Ротенберга на пост спортивного директора «Локомотива».