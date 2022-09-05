Селюк — о возможной замене Цорна: Ротенберг точно не будет забирать деньги клуба в карман

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о возможном назначении Бориса Ротенберга на пост спортивного директора «Локомотива».

«Ротенберг может заменить Цорна? Почему бы и нет. Он человек из клуба. К нему все отлично относятся — и в клубе, и болельщики «Локомотива». Боря точно не будет забирать деньги клуба себе в карман. Или тратить их глупо на Марко Раконьяца», — цитирует Селюка «Спорт-Экспресс».

По информации «РБ Спорт», руководство железнодорожников рассматривает в качестве замены Цорну Бориса Ротенберга — младшего.

36-летний защитник выступал за «Локомотив» с 2016 года. За всё время он провёл 17 матчей. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка, а также трижды выигрывал Кубок России.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход Марвина Комппера из тренерского штаба железнодорожников.