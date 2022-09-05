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Наумов считает, что после ухода Комппера в «Локомотиве» следует уволить Цорна

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход Марвина Комппера из тренерского штаба железнодорожников.
Наумов считает, что после ухода Комппера в «Локомотиве» следует уволить Цорна
  • РИА Новости

«Я думаю, там всех нужно увольнять — и Цорна, и остальных. Убрать всю эту шайку-лейку оттуда. Начинать строить клуб заново. Что мы там ждём от них хорошего? Я считаю, что они все там виноваты», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

Он также подчеркнул, что в клубе нужно заново всё создавать. По его словам, в клубе разрушили всё, что было создано.

Комппер был уволен 5 сентября в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будет заниматься главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.

«Локомотив» (девять очков) находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что после увольнения немецкого специалиста Марвина Комппера в клубе нужно отправлять в отставку всех без исключения.

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