Сёмин об уходе Комппера: в «Локомотиве» не справляются все — значит, и увольнять надо всех

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что после увольнения немецкого специалиста Марвина Комппера, в клубе нужно отправлять в отставку всех без исключения.

«В любом бизнесе и компании если человек не справляется с работой, то его надо увольнять. Так как в «Локомотиве» не справляются все, то и увольнять надо всех», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Комппер был уволен 5 сентября в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будет заниматься главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.

«Локомотив» (девять очков) находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не будет искать замену Компперу и сделает ставку на главного тренера Циннбауэра.