Источник: «Локомотив» не будет искать замену Компперу и сделает ставку на Циннбауэра
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«На текущий момент клуб делает ставку на Циннбауэра, который проповедует несколько иной футбол, чем Комппер. Если очень грубо, то при нём будет меньше прессинга и больше баланса в оборонительных действиях», — написал инсайдер Иван Карпов в своём Telegram-канале.
Комппер был уволен 5 сентября в связи с неудовлетворительными результатами команды.
Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будет заниматься главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.
«Локомотив» (девять очков) находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на информацию, что он является кандидатом на пост тренера «Локомотива».