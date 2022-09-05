Источник: «Локомотив» не будет искать замену Компперу и сделает ставку на Циннбауэра

«Локомотив» не планирует приглашать нового тренера на замену уволенному Марвину Компперу.

«На текущий момент клуб делает ставку на Циннбауэра, который проповедует несколько иной футбол, чем Комппер. Если очень грубо, то при нём будет меньше прессинга и больше баланса в оборонительных действиях», — написал инсайдер Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Комппер был уволен 5 сентября в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будет заниматься главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.

«Локомотив» (девять очков) находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на информацию, что он является кандидатом на пост тренера «Локомотива».