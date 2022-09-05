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Источник: «Локомотив» не будет искать замену Компперу и сделает ставку на Циннбауэра

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«Локомотив» не планирует приглашать нового тренера на замену уволенному Марвину Компперу.
Источник: «Локомотив» не будет искать замену Компперу и сделает ставку на Циннбауэра
  • Gettyimages.ru

«На текущий момент клуб делает ставку на Циннбауэра, который проповедует несколько иной футбол, чем Комппер. Если очень грубо, то при нём будет меньше прессинга и больше баланса в оборонительных действиях», — написал инсайдер Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Комппер был уволен 5 сентября в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будет заниматься главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.

«Локомотив» (девять очков) находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на информацию, что он является кандидатом на пост тренера «Локомотива».

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