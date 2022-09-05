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Осинькин прокомментировал новость, что является кандидатом на пост тренера в «Локомотиве»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на информацию, что является кандидатом на пост тренера «Локомотива».
Осинькин прокомментировал новость, что является кандидатом на пост тренера в «Локомотиве»
  • РИА Новости

«Ко мне из «Локомотива» никто не обращался. Начали звонить журналисты — лишь в этот момент узнал об этой новости. Работаю в «Крыльях», где меня всё устраивает. На вопросы в духе: «Что будет, если меня пригласят в «Локомотив»?» — отвечать не буду. Это провокация», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

5 сентября «Локомотив» объявил об увольнении Марвина Комппера из тренерского штаба.

СМИ сообщали, что Осинькин и экс-наставник «Химок» Сергей Юран являются кандидатами на пост тренера в «Локомотиве».

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. В текущем сезоне самарский клуб (девять очков) занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (девять) находится на девятой позиции.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал увольнение тренера Марвина Комппера из «Локомотива».

 

 

 

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