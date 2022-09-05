военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

СЭ: Осинькин и Юран могут возглавить «Локомотив»

Короткая ссылка
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и экс-наставник «Химок» Сергей Юран являются кандидатами на пост в «Локомотиве».
СЭ: Осинькин и Юран могут возглавить «Локомотив»
  • РИА Новости

Осинькин является кандидатом на вакантную должность в «Локомотиве». Также московский клуб рассматривает кандидатуру Юрана, сообщает «Спорт-Экспресс».

5 сентября «Локомотив» объявил об увольнении Марвина Комппера из тренерского штаба.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. В текущем сезоне самарский клуб (девять очков) занимает 11-е место в таблице. «Локомотив» (девять) находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Юран 9 августа был уволен из «Химок». 

Ранее Осинькин высказался о поражении команды в матче восьмого тура чемпионата России с ЦСКА.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить