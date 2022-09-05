СЭ: Осинькин и Юран могут возглавить «Локомотив»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и экс-наставник «Химок» Сергей Юран являются кандидатами на пост в «Локомотиве».

Осинькин является кандидатом на вакантную должность в «Локомотиве». Также московский клуб рассматривает кандидатуру Юрана, сообщает «Спорт-Экспресс».

5 сентября «Локомотив» объявил об увольнении Марвина Комппера из тренерского штаба.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. В текущем сезоне самарский клуб (девять очков) занимает 11-е место в таблице. «Локомотив» (девять) находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Юран 9 августа был уволен из «Химок».

Ранее Осинькин высказался о поражении команды в матче восьмого тура чемпионата России с ЦСКА.