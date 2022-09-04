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Осинькин: «Крылья Советов» не выдержали тот темп, в котором играли в первом тайме с ЦСКА

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении команды в матче восьмого тура чемпионата России с ЦСКА.
Осинькин: «Крылья Советов» не выдержали тот темп, в котором играли в первом тайме с ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Мы не выдержали тот темп, в котором играли в первом тайме. Считаю, что первый тайм с нашей стороны был достаточно хорошим, мы играли очень агрессивно и интенсивно. Мы должны искать резервы в себе, углублять скамейку. Люди возвращаются, уже и Пиняев играет», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. ЦСКА вышел на вторую строчку таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 17 очков. Он обходит по дополнительным показателям «Краснодар» (17). Лидирующую позицию занимает петербургский «Зенит» (17).

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил игру полузащитника Хорхе Карраскаля в матче с «Крыльями Советов».

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