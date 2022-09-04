Федотов объяснил раннюю замену Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил игру полузащитника Хорхе Карраскаля в матче восьмого тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

«Бывают такие моменты, когда что-то не получается. Замена произошла после жёлтой карточки на ровном месте, она не была обоснованна. Мы увидели эту неровность у Хорхе в связи с тем, что многое не получалось», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче забил Игорь Дивеев (79-я минута).

Таким образом, ЦСКА вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков.

Ранее российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал отмену пенальти в матче между ЦСКА и «Крыльями Советов».